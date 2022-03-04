NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika