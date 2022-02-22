NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü'nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü'nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü'nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti. - VATIKAN
İhlas Haber Ajansı - Politika