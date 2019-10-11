11.10.2019 12:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA