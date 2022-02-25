NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika