NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, İşgal, Kiev, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title