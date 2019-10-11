11.10.2019 09:54

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Sekreter Stoltenberg'u kabul etmesi öngörülüyor.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Stoltenberg'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA