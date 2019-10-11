Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi

Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi

İstanbul DHA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

11.10.2019 09:43
Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi

İstanbul DHA 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü: --------------Stoltenberg'in havalimanından çıkışı

 


Kaynak: DHA
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