NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi.

Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesine değinen Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer