NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı" dedi.