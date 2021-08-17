NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza...
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, '(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza... - Haberler
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