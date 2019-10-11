Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi

Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

11.10.2019 10:18
Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Jens Stoltenberg saat 10.05'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Stoltenberg,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

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-Stoltenberg'in Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne girişi


Kaynak: DHA
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