25.10.2019 17:38

NATO Genel Sekreteri Afganistan'da barış için Taliban'ın tavizde bulunması gerekiyor

Belçika, (DHA)- NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantının sona ermesinin ardından bası toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor dedi.

Son oturumun, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na üye ülkeler ve ortaklarla gerçekleştirildiğini belirten, Stoltenberg NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor. Afgan güvenlik güçlerini eğitim ve fonlarla desteklemeye devam edeceğiz. Bu, Afgan güvenlik güçlerine uluslararası terörizmle mücadele konusunda destek sağlıyor ve barış için koşullar oluşturuyor şeklinde konuştu.

Afganistan'daki seçimlere de değindiklerini ve Afgan güvenlik güçlerinin oy verme işlemleri sırasında güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadıklarını vurgulayan Stoltenberg, seçim komisyonu sonuçlarını açıklayana kadar tüm taraflara itidalli olma çağrısı yaptı.

Ayrıca, Afganistan barış sürecinin başarı olasılığını görüştüklerini belirten Stoltenberg, Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor dedi.

Öte yandan, Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin dün ele alındığını anımsatarak, bu çerçevede Almanya'nın 'uluslararası güvenli bölge' teklifini memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

Kaynak: DHA