NATO Gemileri Samsun'a Geliyor

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2 TU.02) mensubu askeri gemiler 28-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun'da liman ziyareti yapacak. Pazar günü vatandaşlar gemileri gezebilecek.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; NATO Daimi Deniz Görev Grubu(SNMG-2) faaliyetleri kapsamında TCG FATİH (Fr242), HNLMS DE RUYTUR (F-804) ve ROS REGELE FERDINAND (F- 221) isimli SNMG-2 askeri gemiler, 28-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun Limanı'na ziyaret gerçekleştirecek.

Askeri gemiler, 29 Temmuz 2018 Pazar günü 10.00-18.00, saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. - SAMSUN