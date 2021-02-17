NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
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NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

17.02.2021 22:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:39

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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