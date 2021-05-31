NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak
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NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak

NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, 14 Haziran'daki NATO Zirvesine hazırlanmak, ayrıca Belarus, Afganistan ve Rusya gibi konuları ele almak için videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, 14 Haziran'daki NATO Zirvesine hazırlanmak, ayrıca Belarus, Afganistan ve Rusya gibi konuları ele almak için videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın ayrı ayrı düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına bilgilendirme yaptı.

Zirveyi "ittifak ve toplu güvenlik için çok önemli bir an" olarak nitelendiren Stoltenberg, dünyanın daha öngörülemez olduğunu ve bu nedenle Kuzey Amerika ile Avrupa arasında birlik bulunması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Hepimiz daha iddialı ve geleceğe yönelik kararlar alma konusunda mutabıkız. Öncelikle birliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Müttefikler Belarus hakkında "çok güçlü" açıklama yaptı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'a indirilmesi ve uçaktaki Belaruslu muhalif gazetecinin tutuklanması hakkındaki soru üzerine, "NATO müttefikleri, çok açık bir mesaj ilettiğimiz çok güçlü bir açıklama üzerinde mutabık kalmıştır." diye konuştu.

Stoltenberg, uçağın Minsk'e indirilmesini kınadıklarını, uluslararası bağımsız soruşturma açılmasını istediklerini, olayın ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu, gözaltına alınan gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Stoltenberg, NATO müttefiklerinden bazılarının Belarus'a yaptırım uyguladığını anımsattı.

Belaruslu personelin NATO'da erişimine kısıtlama

Stoltenberg, NATO'ya Belaruslu personelin erişimi hakkındaki soruyu cevaplarken de güvenlik tedbirleri değerlendirmesi sonucunda NATO'da diplomatik misyonu bulunan Belarus'un personelinin karargahtaki erişimini kısıtladıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna, Baltıklar ve Orta Doğu gibi bölgelerde askeri varlığını artırdığına değinen Stoltenberg, NATO'nun bu nedenle son yıllarda hazırlığını artırdığını ve doğu bölgesine muharip güçler gönderdiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun savunma amacı güttüğünü ve barışı korumak için çalıştığını, birçok bölgede bunun için varlık gösterdiğini vurguladı.

Afganistan'a destek sürecek

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinden sonraki terör tehdidi konusundaki soruya cevap veren Stoltenberg, bu ülkedeki güvenlik durumunun zorlu olduğunu, NATO güçlerinin çekilmesi kararının riskleri içerdiğini belirtti.

"Niyetimiz sonsuza kadar Afganistan'da kalmak değildi." diyen Stoltenberg, Afganistan'ın güvenlik kurumlarına desteğin süreceğini, ülkenin geleceğinden Afganistanlıların sorumlu olacağını aktardı.

Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine ülke dışında eğitim vermeyi planladıklarını, havaalanı gibi kritik altyapıların devamlılığı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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