NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video telekonferans ile yapılacak
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Politika

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video telekonferans ile yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün yapılacak 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın koronavirüs salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleşeceğini açıkladı.

02.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:42
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video telekonferans ile yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün yapılacak 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın koronavirüs salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleşeceğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 2 Nisan 2020 tarihinde, COVID-19 salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Toplantıya, sayın bakanımız iştirak edecektir. COVID-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma, toplantının öncelikli gündem maddesini teşkil edecektir. Toplantıda ayrıca, Afganistan'daki ve Irak'taki durum ile ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere NATO'nun gündeminde bulunan konular ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

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