NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

24.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:59

NATO üyesi 30 ülkenin dışişleri bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

NATO üyesi 30 ülkenin dışişleri bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumda Rusya konusunun ele alındığını bildirdi.

Stoltenberg, Rusya ile ilişkilerin zorlu olduğuna işaret ederek "Anlamlı bir diyalog için yıllardır süren baskı ve irtibat kurma girişimlerine rağmen Rusya, hem içerde hem de dışarda saldırgan davranışlarını artırmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da halen siyasi muhalefetin bastırıldığını ifade eden Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile tutuklu bulunan diğer barışçıl göstericilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Stoltenberg, Rusya'nın aynı zamanda askeri yığınağını da artırmaya devam ettiğini belirterek "NATO'nun cevabı güçlü ve istikrarlı." dedi.

Rusya'ya yönelik çift yollu tutumda caydırıcılık ve savunma ile diyaloğun birlikte götürüldüğünü kaydeden Stoltenberg, tüm müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini gözden geçirme ve uyarlamaya devam etme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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