NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumu başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. NATO Karargahında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve diğer 29 bakanın yuvarlak masada bir araya geldiği toplantının ikinci gün oturumunu başlatan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ele alınacak konulara dair bilgi verdi. Stoltenberg, NATO ortakları olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin de katıldığı oturumda, Rusya'nın faaliyetlerinin, NATO sınırları yakınında büyüyen askeri varlığının ve ortak ülkeler üzerindeki baskısının görüşüleceğini belirtti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı