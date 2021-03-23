NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

23.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:06
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk oturumunu başlatan Jens Stoltenberg, "İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk oturumunu başlatan Jens Stoltenberg, "İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bir yıldan fazla süreden sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk oturumu NATO Karargahında başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı ve bakanların yuvarlak masada bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. "İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" diyen Stoltenberg, NATO zirvesi için hazırlıkları, Rusya, NATO 2030 girişimi, Kuzey Afrika, Afganistan ve diğer meseleleri ele alacaklarını dile getirdi. Stoltenberg, Afganistan'daki barış sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade ederek müttefiklerin süreçteki konumuna vurgu yaptı.

(İHA)

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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