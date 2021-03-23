NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:44
NATO karargahı dışındaki bayraklardan detaylar NATO karargahından detaylar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bekleyişi BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlıyor.
NATO karargahı dışındaki bayraklardan detaylar
NATO karargahından detaylar
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bekleyişi
BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir