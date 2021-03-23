NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:44

NATO karargahı dışındaki bayraklardan detaylar NATO karargahından detaylar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bekleyişi BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlıyor.

NATO karargahı dışındaki bayraklardan detaylar

NATO karargahından detaylar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bekleyişi

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlıyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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