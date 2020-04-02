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NATO Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı

Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

02.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:22
NATO Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı

Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda NATO Dışişleri Bakanları adına ortak bir sonuç bildirisi yayınlandı. Ortak bildiride "Biz NATO Dışişleri Bakanları olarak bugün, tüm müttefikleri ve ortakları etkileyen, kaybedilen hayatlarda büyük bir maliyetin yanı sıra ekonomilerimize ani ve ciddi bir şok uygulayan benzeri görülmemiş bir salgının ortasında buluşuyoruz. Korona virüs hastalığının tüm kurbanlarına ve sonuçlarından etkilenenlere en derin sempatilerimizi ifade ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve bu hastalığa karşı mücadelemizde ön saflarda bulunan diğerlerine saygı gösteriyoruz. Bunlar kolektif güvenliğimiz için her gün çalışmaya devam eden üniformalı kadın ve erkekleri içerir. ve birlikte çalışarak bu mücadeleyi daha çabuk yenip hayat kurtaracağımızı anlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

"NATO kendi payına düşeni yapıyor"

Bildiride NATO'nun salgınla mücadele konusundaki çabalarına değinilerek, "Müttefikler, tıp uzmanları, hastane yatakları, hayati tıbbi ekipman ve bu ölümcül hastalıkla nasıl mücadele edileceğine dair en iyi uygulamalar ve fikirler dahil olmak üzere birbirlerini destekliyorlar. Dünyanın dört bir yanından kritik tıbbi malzemeleri ulaştırıyoruz, tıbbi personel, temel malzemeler, askeri ve sivil kaynaklardan hayati ekipman sağlayarak, yenilikçi yanıtlar sunmaya yardımcı olmak için tıbbi, bilimsel ve teknolojik bilgi ve kaynaklarımızı kullanıyoruz. Müttefikler ayrıca, bu salgının üstesinden gelmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için kritik öneme sahip olan şeffaf, zamanında ve doğru bilgilere halkın erişimini sağlamak için birlikte çalışıyorlar. Eşgüdümlü ve kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğu için NATO, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"NATO asli görevlerine devam ediyor"

Dışişleri Bakanları bildirisinde, "Bu zorluğun üstesinden gelmek ve sonra bu zorluğu aşmak için mutlak azami çabayı göstersek bile NATO aktif bir şekilde toplu savunma, kriz yönetimi ve işbirlikçi güvenliğe odaklanmış ve temel görevlerini yerine getirmeye hazırdır. Operasyonlarımızı yürütme ve karşılaştığımız tüm tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma sağlama kabiliyetimiz bozulmamıştır. Ayrıca bugün NATO'nun mevcut ve gelecekteki güvenlik sorunlarıyla yüzleşmedeki rolünü geliştirmek için başka kararlar aldık" denildi.

Bildirini sonunda ise, "Kuzey Makedonya'yı NATO'nun 30. müttefiki olarak kabul ediyoruz. Bu benzeri görülmemiş zorlukla yüzleşirken, 30 milletimiz dayanışma ve Atlantik ötesi birlik içinde bir arada duruyor" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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