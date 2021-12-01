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NATO Dışişleri Bakanları 2. gün oturumu için toplandı

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- NATO Dışişleri Bakanları 2. gün oturumu için toplandı Letonya'nın başkenti Riga'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gün oturumu başladı.

- NATO Dışişleri Bakanları 2. gün oturumu için toplandı

RİGA - Letonya'nın başkenti Riga'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gün oturumu başladı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumu Letonya'nın başkenti Riga'da başladı. Oturumun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, haziran ayında Brüksel'de müttefik ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine güçlü desteğini yinelediğini ifade etti. Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'nun operasyonlarına ve misyonlarına katkıda bulunan ve ittifaka üye olmayı hedefleyen NATO'nun en yakın partnerleri arasında yer aldığını ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler Bükreş Zirvesi'nde aldıkları kararların arkasında duruyor. Gürcistan ve Ukrayna'ya siyasi ve eylemsel destek sağlamaya kararlıyız" dedi.

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantıda, 2022 Madrid Liderler Zirvesi'ne giden süreçte Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler ile NATO'nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınıyor.

NATO Dışişleri Bakanları 2. gün oturumu için toplandı

NATO Dışişleri Bakanları 2. gün oturumu için toplandı

NATO Dışişleri Bakanları 2. gün oturumu için toplandı

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