NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum
Toplantıdan detaylar Liderlerin birbirleriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana...
04.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10
Toplantıdan detaylar
Liderlerin birbirleriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna iştirak etti.
Kaynak: AA