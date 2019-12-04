NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum
Haberler » Güncel » NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum - Haber

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum

Toplantıdan detaylar Liderlerin birbirleriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana...

04.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum

Toplantıdan detaylar

Liderlerin birbirleriyle sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi için 'de

Cumhurbaşkanı , NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna iştirak etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler