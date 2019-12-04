04.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30

Liderlerin karşılanması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.

Kaynak: AA

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