NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...

Liderlerin karşılanması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında...

04.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...

Liderlerin karşılanması

Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması

Fransa Cumhurbaşkanı 'un karşılanması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi kapsamında 'de bulunan liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...
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