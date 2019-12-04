NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...
Liderlerin karşılanması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında...
04.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30
Liderlerin karşılanması
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.
Kaynak: AA