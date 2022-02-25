NATO olağanüstü zirvesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Bildirisi yayınlandı.

Bildiride, Genel Sekreterin daveti üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle birlikte Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin de zirveye katıldığı belirtilerek, "Rusya'nın, Belarus tarafından kolaylaştırılan, Ukrayna'yı bütünüyle işgalini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya'yı askeri saldırısına derhal son vermeye, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmeye ve seçtiği saldırganlık yolunu terk etmeye çağırıyoruz" denildi.

"DÜNYA RUSYA'NIN YANI SIRA BELARUS'U DA EYLEMLERİNDEN DOLAYI SORUMLU TUTACAKTIR"

RUSYA'NIN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HEM EKONOMİK HEM SİYASİ OLARAK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEĞİ KORKUNÇ BİR STRATEJİK HATADIR

UKRAYNA'YA GEREKLİ SİYASİ VE PRATİK DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TÜM MÜTTEFİKLERİ KORUMAK VE SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZ

Rusya'nın eylemleri ışığında, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması için gereken tüm sonuçları çıkaracağız. Müttefikler Vaşington Antlaşmasının 4. Maddesi temelinde dün istişarelerde bulunmuşlardır. Tüm Müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri ve kararları almaya devam edeceğiz. İttifakın doğu kısmında ek kara ve hava savunma güçleri ve NATO alanı boyunca ilave deniz unsurları konuşlandırdık. Mukabele kuvvetlerimizden de istifadeyle, İttifak topraklarının güvenliğini sağlamak ve çeşitli ihtimallere mukabele edebilmeye hazırlanmak için NATO'nun savunma planlarını aktive ettik. Bugün ve gelecekte İttifak sathında güçlü ve muteber caydırıcılık ve savunmayı temin etmek için gerekli tüm ilave konuşlandırmaları yapacağız. Aldığımız tedbirler tırmandırıcı değil, önleyici ve orantılıdır. Vaşington Antlaşması'nın 5. Maddesine olan bağlılığımız tamdır. Tüm Müttefikleri korumak ve savunmak için birleşmiş durumdayız. Özgürlük her zaman baskıyı yenecektir."

Demirören Haber Ajansı - Güncel