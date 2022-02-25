NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Bildiride, Genel Sekreterin daveti üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle birlikte Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin de zirveye katıldığı belirtilerek, "Rusya'nın, Belarus tarafından kolaylaştırılan, Ukrayna'yı bütünüyle işgalini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya'yı askeri saldırısına derhal son vermeye, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmeye ve seçtiği saldırganlık yolunu terk etmeye çağırıyoruz" denildi.

"DÜNYA RUSYA'NIN YANI SIRA BELARUS'U DA EYLEMLERİNDEN DOLAYI SORUMLU TUTACAKTIR"

RUSYA'NIN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HEM EKONOMİK HEM SİYASİ OLARAK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEĞİ KORKUNÇ BİR STRATEJİK HATADIR

UKRAYNA'YA GEREKLİ SİYASİ VE PRATİK DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TÜM MÜTTEFİKLERİ KORUMAK VE SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel