NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu toplantısı yapıldı

'NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu' toplantısı, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu' toplantısına, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nın ev sahipliği yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Çalışma Grubu toplantısına 15 NATO üyesi ülke ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan ile SHAPE, MARCOM, MARSEC COE ve CIMIC COE temsilcileri katılım sağladı" denildi.