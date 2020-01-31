NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret
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NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.

31.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:17
NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, 'de SNMG-2'de görevli TCG ORUÇREİS fırkateynimizi ziyaret etti." - ANKARA

Kaynak: İHA
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