NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.
31.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:17
Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Doğu Akdeniz'de SNMG-2'de görevli TCG ORUÇREİS fırkateynimizi ziyaret etti." - ANKARA
Kaynak: İHA