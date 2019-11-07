NATO'dan uyarı: ABD olmadan Avrupa kendini savunamaz

07.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:52

Almanya ve Fransa, Avrupa savunmasının güçlendirilmesi çabalarını artırırken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'siz Avrupa savunmasının olamayacağı mesajı verdi. Stoltenberg, "AB Avrupa'yı savunamaz" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde geldiği Berlin'de, ABD'nin Avrupa savunması açısından önemini vurguladı. ABD'nin Soğuk Savaş sonrasında Avrupa ve Almanya'nın birleşmesine izin vererek oynadığı hayati rolü Berlin'in unutmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Almanya ve Avrupa'nın yeniden birleşmesi ABD'nin güvenlik garantisi olmadan gerçekleşemezdi. Avrupa'yı Kuzey Amerika'dan uzaklaştıracak her tür girişim sadece transatlantik ittifakı zayıflatmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa'nın kendisini bölme riski yaratacaktır" diye konuştu.



NATO Genel Sekreteri, AB savunma entegrasyonu yönündeki çabaları desteklemekle birlikte ABD'nin yerinin doldurulamayacağını belirterek, "Avrupa Birliği Avrupa'yı savunamaz" dedi. Stoltenberg ayrıca Çin donanması ve füze envanterindeki hızlı gelişime işaret ederek Avrupa ve ABD'nin Çin'in büyüyen askeri gücüne karşı işbirliği yapması çağrısında bulundu.



Alman bakandan MGK çağrısı



Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bugün yaptığı açıklamada, Alman ordusunun uluslararası alanda daha faal konuma gelmesi gerektiğini belirterek "Avustralya, Japonya, Güney Kore ya da Hindistan gibi Çin'in iktidar iddiası karşısında kendini baskı altında hisseden partnerlerimiz de bizden dayanışma bekliyor. Almanya'nın partnerleriyle birlikte bölgede varlık göstermesinin zamanı gelmiştir" demişti. Kramp-Karrenbauer ayrıca Almanya'da Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yanı sıra Ekonomi, İçişleri ve Kalkınma bakanlıklarının da katılımıyla bir Milli Güvenlik Kurulu oluşturulması çağrısı yaptı.



Alman Savunma Bakanı, savunma harcamalarının 2031 yılına kadar NATO'ya taahhüt edildiği gibi GSYİH'nın yüzde 2'sine çıkarılması gerektiğini de kaydetti. Yıllardır yüzde 2 oranının altında kalan Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine hedef olmuştu. Kramp-Karrenbauer, yüzde 2 hedefinin ABD'nin baskısı nedeniyle değil, Almanya'nın kendi güvenlik çıkarları için yükseltilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



Alman hükümeti, 2024 yılına kadar savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 1,5'ine yükseltilmesini kararlaştırmıştı. 2020 bütçesinde bu oran yüzde 1,37 olarak öngörülüyor.



Macron: NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD'nin Kuzey Atlantik ittifakındaki öncü rolünü terk ettiğine dikkat çekerek bunun NATO'nun beyin ölümüne neden olduğunu ve Avrupa'nın dünyada stratejik bir güç olarak hareket etmeye başlaması gerektiğini belirtti. The Economist dergisine konuşan Macron, "Şu an yaşadığımız, NATO'nun beyin ölümüdür" diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına atıfta bulunan Macron, "Trump bizim Avrupa projesi fikrimizi paylaşmıyor. Amerika bize sırtını dönme işaretleri gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Fransa Cumhurbaşkanı AB'ye üye 29 ülkenin, ABD'nin değişen bakışı göz önüne alındığında NATO'nun anlamını yeniden değerlendirmeye alması gerektiğini kaydetti.



Uzun süredir Avrupa savunma işbirliğinin geliştirilmesi için çaba gösteren Fransa, Batı Avrupa savunmasında ABD'yi kilit önemde gören İngiltere ve diğer ülkelerden direnişle karşılaşmıştı.



rtr,AP/BK,JD



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