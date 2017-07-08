NATO'dan Ukrayna'ya Önemli Ziyaret

Ukrayna, pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırlayacak.



Bu ziyaretin en önemli gündem maddesi Ukrayna'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuru. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar ve Rusya ile yaşanan kriz yine görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.



Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin ittifakın doğu sınırının güvenliği açısından da önemli olduğu görüşünde: "Ukrayna ordusu bölgedeki en güçlü ordulardan birisi haline geliyor. Bizim ordumuzun ayrıca gerçek bir muharebe tecrübesi var. Modern savaşlarla ilgili her türlü deneyime sahip bir ordumuz var. Ukrayna ordusu sadece kendi sınırlarını değil, NATO'nun doğu sınırlarını ve bütün özgür dünyayı koruma gücüne de sahip."



Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin Rusya'yı kızdıracağı ve ittifak ile Moskova arasında ilave gerginlikler yaratacağı görüşünü savunanlar da var.



Avrupa -Atlantik İşbirliği Enstitüsü Direktörü Oleksandr Sushko bu konudaki kaygılarını şu şekilde dile getirdi: "NATO içinde önemli sayıda üye ülke, Rusya ile ilave gerginlik istemiyor. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin Rusya ile ilişkilerde ilave gerginlik getireceği de açık."



Kiev'deki Euronews muhabiri Maria Korenyuk'un NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ziyareti ile ilgili izlenimleri ise şu şekilde: "Son ankete göre, eğer Ukrayna'da NATO üyeliğiyle ilgili bir referandum düzenlense seçmenlerin yüzde 70'i 'evet' diyecek. 2012 yılından bu yana NATO'ya katılımı savunanların oranının üç misli arttığı görülüyor. Bunun da en önemli nedeni Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar."



Auteur: euronews-tr



Tags: NATO ziyaret euronews Ukraynaya news önemli NATOdan Gepost: 08 juli 2017