NATO'dan Ukrayna'ya ilk destek geldi! 200 adet uçaksavar füzesi yola çıktı
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Ukrayna-Rusya krizi hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda hükümeti 200 adet uçaksavar füzesinin Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu. Alman hükümeti ise Ukrayna ordusuna 5000 adet zırhlı kask yardımı yapılacağını belirtti.
Başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusuna karşı NATO'dan Ukrayna'ya destek geldi. Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 uçaksavar füzesi, Alman hükümeti ise 5000 adet askeri kask yardımı yapılacağını söyledi.
NATO Zirvesi sonrası Hollanda hükümeti Ukrayna'ya 200 adet uçaksavar füzesi göndereceğini açıklarken Almanya hükümeti 5000 adet zırhlı kaskın Ukrayna'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Yapılan kask yardımı sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Vladimir Putin'in "yalan bahaneler sunarak" savaş başlattığını vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesinin ardından Ukrayna- Rusya krizi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın işgal politikalarını NATO ülkeleri olarak yakından takip ettiklerini belirten Stoltenberg "Rus birliklerinin Kiev'e ilerlediğini gördük. Durumu son derece yakından takip etmekteyiz. Hala belirsiz durum var. Ukrayna birlikleri son derece cesur bir şekilde savaşıyorlar." ifadelerine yer vermişti.
"Ukrayna'nın topyekûn işgalinden bahsediyoruz. Kiev'e doğru ilerlemek. Burada amaç Ukrayna'da hükümeti değiştirmek. Son derece belirsiz bir durum. O yüzden spekülasyon yapmak istemiyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne saygılarımı iletmek istiyorum. Kahramanca cesaretlerini ispatladılar burada savaşarak. Kendilerinden çok daha geniş kapsamlı işgalci Rus kuvvetlerine karşı savaştılar."