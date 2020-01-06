NATO'dan "Süleymani" degerlendirmesi (2)
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için Brüksel'de toplandı.
06.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:25
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için Brüksel'de toplandı. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA