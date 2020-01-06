NATO'dan "Süleymani" degerlendirmesi (1)
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NATO'dan "Süleymani" degerlendirmesi (1)

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için Brüksel'de toplandı.

06.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:48

NATO Kuzey , Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için 'de toplandı. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NATO'dan "Süleymani" degerlendirmesi (1)
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