NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefiklerin askeri ekipmanları uyumlu olmalı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400'lerle ilgili hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını bir kez daha vurgulamasının ardından Euronews'e konuşan bir NATO yetkilisi, müttefiklerin aldıkları ekipmanların uyum içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi. Aynı yetkili, "Türkiye'nin S-400'leri satın alma kararının muhtemel sonuçları konusunda endişeliyiz." dedi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında tansiyonun artmasına neden olan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin karar NATO'da da endişeye neden oldu. ABD'den gelen baskıya karşın Türkiye'nin geri adım atmaması sonrası Euronews'e konuşan bir NATO yetkilisi "Müttefikler hangi askeri teçhizatı satın alacaklarına kendileri karar veriyor ancak Türkiye'nin S-400'leri satın alma kararının muhtemel sonuçları konusunda endişeliyiz. ABD yaptırım uygulanabileceğini belirtiyor. Böyle bir durumdan kaçınmak herkesin yararına" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle