NATO'dan Rusya'ya "Navalnıy'ı serbest bırakın" çağrısı
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NATO'dan Rusya'ya "Navalnıy'ı serbest bırakın" çağrısı

18.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:57
NATO'dan Rusya'ya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'ya gidişinde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'ya gidişinde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Navalnıy'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasında, Rus muhalifin acilen serbest bırakılması için uluslararası camianın Rus makamlarına yaptığı çağrılara katıldığını bildirdi.

Gene Sekreter Stoltenberg, "Yasaklanmış bir kimyasal silah kullanarak Navalnıy'a suikast girişiminde bulunanların adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Rusya, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki uluslararası taahhütlerine uymalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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