NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki: "Tehlikeli ve sorumsuz" - Haberler

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NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki: "Tehlikeli ve sorumsuz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki:

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

NATO'nun Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını vermişti. Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı.

Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.

Öte yandan Rusya'nın caydırıcı güç olarak nitelendirdiği silahlar arasında nükleer bombalar ve hipersonik füzeleri yer alıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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