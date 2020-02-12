NATO'dan Rusya destekli Esad rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü Brüksel’de tamamlandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de artan tansiyona ilişkin, "Rusya destekli Esad rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü Brüksel'de tamamlandı. Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle