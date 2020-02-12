NATO'dan Rusya destekli Esad rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı

12.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de artan tansiyona ilişkin, "Rusya destekli Esad rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.



NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü Brüksel'de tamamlandı. Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle