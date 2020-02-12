NATO'dan Rusya destekli Esad rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı
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NATO'dan Rusya destekli Esad rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü Brüksel’de tamamlandı.

12.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:30
NATO'dan Rusya destekli Esad rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'de artan tansiyona ilişkin, " destekli Esad rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.


NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü 'de tamamlandı. Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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