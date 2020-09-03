NATO'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması
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NATO'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de 'teknik görüşme' kararı aldığını duyurdu.

NATO'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması
03.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:08

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de 'teknik görüşme' kararı aldığını duyurdu. Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, "Yunan ve Türk liderlerle yaptığım görüşmelerin ardından, iki müttefik, Doğu Akdeniz'de çatışma çözme mekanizmaları oluşturmak ve olay ve kaza riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmeler yapmayı kabul etti" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de artan gerilimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Stoltenberg açıklamasında, "Yunan ve Türk liderlerle yaptığım görüşmelerin ardından, iki müttefik, Doğu Akdeniz'de çatışma çözme mekanizmaları oluşturmak ve olay ve kaza riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmeler yapmayı kabul etti. Yunanistan ve Türkiye NATO için önemli müttefiklerdir ve NATO, ortak güvenliğimizi etkileyen tüm konularda yapılacak istişareler için önemli bir platformdur. Gerilimlere çözüm bulmak için tüm müttefiklerle yakın temas halindeyim" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

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