NATO'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama: IŞİD'e karşı kazandıklarımızı tehlikeye atmamalı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonuyla ilgili endişelerini dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, orantılı ve hesaplı adımlar atacağı yönünde Türkiye'ye güvendiği söyledi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonuyla ilgili açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, orantılı ve hesaplı adımlar atacağı yönünde Türkiye'ye güvendiğini söyledi.
'Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olacağını duyuran Stoltenberg, konuya ilişkin endişelerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle