NATO'dan Akdeniz'de "Neptün Taaruzu" tatbikat - Haberler
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NATO'dan Akdeniz'de "Neptün Taaruzu" tatbikat

NATO'dan Akdeniz'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NATO, Akdeniz'de 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında "Neptün Taaruzu" adlı tatbikat düzenleyecek.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - NATO, Akdeniz'de 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında "Neptün Taaruzu" adlı tatbikat düzenleyecek.

NATO, Akdeniz'de "Neptün Taaruzu" adlı tatbikat düzenleyecek. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, tatbikatın 24 Ocak'ta başlayacağını ve 4 Şubat'a kadar devam edeceğini ifade etti. Tatbikat kapsamında ABD donanmasına bağlı USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu NATO komutası altına girdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'deki Neptün Taarruzu tatbikatı için NATO komutası altına girmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullanarak, bunun transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu vurguladı. Stoltenberg ayrıca, "NATO her zaman tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tatbikat, Akdeniz, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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