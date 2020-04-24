NATO'dan Afganistan'da şiddetin azaltılması çağrısı NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Afganistan'da barış anlaşması için yürütülen müzakerelerin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, tüm taraflara şiddeti azaltmaları çağrısında bulundu.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Afganistan'da barış anlaşması için yürütülen müzakerelerin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, tüm taraflara şiddeti azaltmaları çağrısında bulundu.

NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm Afgan siyasi lidelerlerine bir araya gelmeleri ve sorunlarını çözerek barış için çaba sarf etmeleri talep edildi.

Açıklamada, Taliban'ın son dönemde şiddete başvurmasının kabul edilemez olduğunu vurgulanarak, "Taliban'a acilen şiddeti azaltma ve müzakerelerin tekrar başlaması için uygun ortamı sağlama çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

NATO'nun mahkumların serbest bırakılması gibi iyi niyet göstergelerini desteklediği kaydedilen açıklamada, acil insancıl ateşkes sağlanmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ateşkesin önemini ortaya koyduğu belirtilirken, NATO'nun Afgan halkı ve güvenlik güçlerine olan kararlı desteğinin süreceği kaydedilerek, "Şimdi sürdürülebilir barış için harekete geçme zamanı." mesajı verildi.

Kaynak: AA