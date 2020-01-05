NATO'dan acil durum toplantısı
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NATO'dan acil durum toplantısı

NATO temsilcileri, yarın Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleştirecek.

05.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:40
NATO'dan acil durum toplantısı

NATO temsilcileri, yarın 'de acil bir toplantı gerçekleştirecek. Düzenlenecek toplantıda, ABD'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesinin ardından Orta Doğu'da oluşan kritik durum görüşülecek.

NATO, ABD'nin İranlı General Süleymani'nin 'ta öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da oluşan kritik durumu görüşmek için Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleştirecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine danışılmasının ardından toplantının organize edildiğini duyurdu. NATO üyelerinin düzenli aralıklarla toplanmasına rağmen, yarın yapılacak olan toplantı Irak'ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almasının ardından doğan risk nedeniyle düzenlenecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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