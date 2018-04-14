NATO'dan ABD'ye Destek

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısını desteklediğini bildiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır" açıklalamasını yaptı.