NATO'dan ABD'ye Destek

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısını desteklediğini bildiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır" açıklalamasını yaptı.
14 Nisan 2018 Cumartesi 08:02
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısını desteklediğini bildiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır" açıklalamasını yaptı.