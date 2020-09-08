NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı ertelendi
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NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı ertelendi

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin (çatışmayı önleme tedbirleri) görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca 10 Eylül'e ertelendi.

NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı ertelendi
08.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:21

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin (çatışmayı önleme tedbirleri) görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca 10 Eylül'e ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme ertelendi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği söz konusu toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Söz konusu ertelemenin NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından talep edildiği özellikle vurgulandı. 


Kaynak: DHA

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