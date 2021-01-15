NATO'daki görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor
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NATO'daki görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor

15.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:52
NATO'daki görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor

NATO'daki görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyorTÜRKİYE ve Yunanistan'ın askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

NATO'daki görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor

TÜRKİYE ve Yunanistan'ın askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim'de genel ilkelerde ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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