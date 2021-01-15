Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor

15.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:55
Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Şener Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:19:29. #1.14#
title