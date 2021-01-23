NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı
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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

23.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:33
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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