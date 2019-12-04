NATO'da Trump-Macron Görüşmesine Türkiye Damga Vurdu
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NATO'da Trump-Macron Görüşmesine Türkiye Damga Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Londra'da biraraya geldi.

04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46

ABD Başkanı , "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı 'la 'da biraraya geldi. İki liderin gazetecilere yaptıkları açıklamaya konusundaki duruş farklılıkları ve IŞİD konusunda yaşanan diyalog damga vurdu



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: NATO'da Trump-Macron Görüşmesine Türkiye Damga Vurdu
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