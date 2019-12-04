NATO'da Trump-Macron Görüşmesine Türkiye Damga Vurdu
ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Londra'da biraraya geldi.
04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46
ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Londra'da biraraya geldi. İki liderin gazetecilere yaptıkları açıklamaya Türkiye konusundaki duruş farklılıkları ve IŞİD konusunda yaşanan diyalog damga vurdu
Kaynak: DailyMotion.com