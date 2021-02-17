NATO'da kritik toplantı: Reform planları masaya yatırılıyor
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NATO'da kritik toplantı: Reform planları masaya yatırılıyor

17.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:19
NATO'da kritik toplantı: Reform planları masaya yatırılıyor

NATO Savunma Bakanları, ABD seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geliyor.

NATO Savunma Bakanları, ABD seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geliyor. Kritik toplantıda NATO'nun geleceğine yön çizmesi öngörülen reform planlarının yanı sıra, Irak ve Afganistan misyonlar masaya yatırılacak.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Savunma Bakanları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenecek iki günlük toplantı için bir araya geliyor. ABD'de Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasının ardından gerçekleşecek ilk savunma bakanları toplantısında NATO ittifakının geleceğine yön çizmesi öngörülen önemli planların masaya yatırılacağı ifade edildi.

TRUMP DÖNEMİNDEKİ İLİŞKİLERİ ONARACAK

Joe Biden yönetimindeki ABD adına NATO toplantısına ilk kez katılacak olan ismin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in olacağı ifade edilirken, Austin'in eski başkan Donald Trump döneminde ittifak ile ilişkilerde oluşan anlaşmazlık ve gerilim yerine ABD'nin "müttefiklerinin yanında olduğu mesajını vermesi beklendiği kaydedildi. ABD'nin Savunma Bakan Austin'in kritik zirve öncesi Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, ekip çalışmasına verdikleri önemi toplantıda net bir şekilde belirteceğine değinerek, "ABD'nin yeniden öncü rol üstleneceğini bilmelerini istiyorum. İyi ekip arkadaşları olacağımızı bilmelerini istiyorum. İstişare etmemiz, birlikte karar vermemiz, birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bakanlardan caydırıcılık ve savunma aktiviteleri için ödemelerin artırılmasını isteyeceğini belirterek "Birlikte daha fazla harcama yapmamız, birbirimizi savunma taahhüdümüzün ifade bulduğu 5'inci maddeye olan bağlılığımızın gücünü gösterecektir" diye konuştu. Ek kaynağın özellikle Rusya'ya komşu doğu kanadının güçlendirilmesi, hava polisliği, donanma misyonları ve ortak tatbikatlarda kullanılması planlanıyor. NATO Genel Sekreteri'nin Stoltenberg'in bugünkü toplantıda bakanlara sunacağı reform planlarıyla ilgili kararın, bir pürüz çıkmaması durumunda, bu yılın ilk yarısında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesinde verilebileceği belirtiliyor. Kritik toplantıda NATO'nun geleceğine yön çizmesi öngörülen reform planlarının yanı sıra, Irak ve Afganistan misyonlar masaya yatırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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