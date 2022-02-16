NATO'da hangi ülkeler var? NATO ülkelerinin isimleri
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Rusya ile yaşadığı askeri ve siyasi çatışmalar ile gündemden düşmeyen Ukrayna çok uzun zamandır Rusya ile savaşın kıyısında. Son dönemde Putin'in açıklamalarıyla alevlenen Rusya, Ukrayna gerilimi internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya girdi mi? Ukrayna NATO'ya girebilir mi? NATO'da hangi ülkeler var? NATO ülkelerinin isimleri
NATO'da hangi ülkeler var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde Rusya - Ukrayna gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar ile gerginlik başka bir boyut kazanırken birçok kişinin merak ettiği konu ise Ukrayna'nın NATO ülkesi olup, olmadığı oldu. Peki Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya girdi mi? Ukrayna NATO'ya girebilir mi? NATO ülkelerinin isimleri
NATO'DA HANGİ ÜLKELER VAR?
Kurucular ( 4 Nisan 1949 )
- Belçika
- Kanada
- Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)
- Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)
- İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)
- İtalya
- Lüksemburg
- Hollanda
- Norveç
- Portekiz
- Birleşik Krallık
- ABD
İlk ( 18 Şubat 1952)
- Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)
- Türkiye
İkinci ( 9 Mayıs 1955)
- Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
Üçüncü (30 Mayıs 1982)
- İspanya
Dördüncü (12 Mart 1999)
- Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
Beşinci (29 Mart 2004)
- Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))
Altıncı (1 Nisan 2009)
- Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)
- Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))
Yedinci (5 Haziran 2017)
- Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)
Sekizinci (27 Mart 2020)
- Kuzey Makedonya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))
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