NATO'da hangi ülkeler var? NATO ülkelerinin isimleri

NATO'da hangi ülkeler var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde Rusya - Ukrayna gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar ile gerginlik başka bir boyut kazanırken birçok kişinin merak ettiği konu ise Ukrayna'nın NATO ülkesi olup, olmadığı oldu. Peki Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya girdi mi? Ukrayna NATO'ya girebilir mi? NATO ülkelerinin isimleri

NATO'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

Kurucular ( 4 Nisan 1949 )

Belçika

Kanada

Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)

Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)

İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

İlk ( 18 Şubat 1952)

Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)

Türkiye

İkinci ( 9 Mayıs 1955)

Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Üçüncü (30 Mayıs 1982)

İspanya

Dördüncü (12 Mart 1999)

Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Beşinci (29 Mart 2004)

Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Altıncı (1 Nisan 2009)

Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Yedinci (5 Haziran 2017)

Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)

Sekizinci (27 Mart 2020)

Kuzey Makedonya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Haberler.com - Gündem