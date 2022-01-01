NATO'da devir teslim: Türkiye görevini Fransa'ya devretti - Haberler
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NATO'da devir teslim: Türkiye görevini Fransa'ya devretti

NATO'da devir teslim: Türkiye görevini Fransa'ya devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı" görevini yürüten 3'üncü Kolordu Komutanlığı ve "NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti" olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın görevlerini Fransa'ya devrettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı" görevini yürüten 3'üncü Kolordu Komutanlığı ve "NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti" olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın görevlerini Fransa'ya devrettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ocak 2021'den bu yana NATO'nun 'NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı' görevini yürüten 3'üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile 'NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti' olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa'ya devretti. Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

NATO'da devir teslim: Türkiye görevini Fransa'ya devretti

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