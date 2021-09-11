NATO'da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Haberler
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NATO'da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
NATO'da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında, Avrupa ülkeleriyle Kuzey Amerika'nın bugün "daha tehlikeli bir dünyada" NATO içindeki birlikteliğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında, Avrupa ülkeleriyle Kuzey Amerika'nın bugün "daha tehlikeli bir dünyada" NATO içindeki birlikteliğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

NATO ülkelerinin bayrakların yarıya indirildiği karargah binasında sergilenen, New York'taki İkiz Kuleler'den alınan çelik parçasının önündeki törende konuşma yapan Stoltenberg, 20 yıl önceki terör saldırılarında 2 bin 977 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Stoltenberg, Paris'ten Bağdat'a, Ankara'dan Christchurch'e kadar birçok yerde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri de bu vesileyle andıklarını dile getirdi.

NATO ülkelerinin saldırılardan sonra 24 saat içinde ittifak anlaşmasının "bir müttefike yapılmış saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını" belirten 5. maddesini tarihte ilk kez işlettiğini anımsatan Stoltenberg, Afganistan'dan organize edilen saldırılar sonrası NATO'nun bu ülkeye girdiğini ve 20 yıldır bu ülkeden NATO ülkelerine saldırı düzenlenmediğini ifade etti. Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Terörle mücadelede elde edilen kazanımları korumalıyız. Afganistan'da iktidarı elinde bulunduranların, terörizm, kadın hakları dahil olmak üzere insan hakları ve tehlike altındaki Afganların ülkeden güvenli çıkışı konularında taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız. Terörle mücadele devam edecektir. Avrupa ile Kuzey Amerika'nın ortak güvenliği için her gün bir araya geldiği tek yer olan NATO bundaki rolünü sürdürecektir."

Terörün farklı ideolojileri ve inançları gizlenmek için kullanabileceğini belirten Stoltenberg, teröristlerin nihai amacının şiddet, nefret ve hoşgörüsüzlük olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "20 yıl önce dayanışma içinde birlikte durduk. Bugün daha tehlikeli bir dünya ile karşı karşıyayken Kuzey Amerika ile Avrupa, NATO'da birlikte durmaya devam etmelidir. Çünkü ne olursa olsun birlikteyken daha fazla güvenlik içinde olacağız." diye konuştu.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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